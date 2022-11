Nainggolan: “Ho parlato con Lukaku, ecco cosa mi ha detto. A Sneijder ho…”

Intervistato da Nieuwsblad, l'ex centrocampista nerazzurro ha parlato di Big Rom e del suo futuro

Radja Nainggolan è stato invitato dalla FIFA come "leggenda belga" al Mondiale in Qatar. Il centrocampista è a Doha tra star mondiali come Ronaldo, Kakà, Casillas, Figo e tanti altri. "L'Anversa ha detto che coopererà per il trasferimento. Vedremo, eh. Non so ancora esattamente cosa ho fatto di sbagliato ad Anversa. Non è che ho rimproverato tutti come Cristiano Ronaldo al Manchester United, vero? Mi alleno ancora con un sorriso nella squadra B. Cos'altro dovrei fare?", dice l'ex Inter ai microfoni di Nieuwsblad.

"È pazzesco qui. Ho appena parlato con Luis Figo. Ho scherzato con Wesley Sneijder: 'Wes, vado in palestra, perché non voglio diventare come te'. Poi ho sentito anche Lukaku. Vorrebbe giocare una partita in questa fase a gironi, ma Romelu non può forzare. Non gioca da molto tempo. Quando Lukaku è in campo, spaventa le altre squadre. Con buona pace di Batshuayi, che segna tanto, ma è così poco presente in partita. Ecco perché avrei portato io stesso Origi ad aiutare finché Romelu non fosse stato in forma. Gioca meglio a calcio. Anche Romelu è cresciuto in questo. Rimango anche convinto che Eden Hazard possa ancora fare la differenza. Ha solo bisogno del ritmo partita. Fermarmi? Mi sento ancora bene. Qui in Qatar ho conosciuto anche l'ex direttore del Milan Adriano Galliani. Ora gestisce il Monza e mi ha detto: 'Se vuoi fare un po' di soldi, chiamami'. Quindi c'è sempre una soluzione".

È questa l'ultima possibilità per la generazione d'oro? — “Vertonghen è così strano che posso vederlo andare avanti per altri quattro anni. Su Lukaku ho più dubbi. Ha un lato giocoso, ma non è un ragazzo pigro. Adesso è al suo terzo Mondiale e Romelu è un tipo esplosivo e muscoloso. Più invecchi, più i muscoli diventano fragili. Anch'io ero un che correva molto, mentre ora percorro meno distanza. Forse questo è l' ultimo Mondiale di Rom. Che abbia 150 o 200 presenze, non gli importa. Ed è già il capocannoniere di tutti i tempi, quel record non sarà battuto tanto presto".

