Lukaku scalpita: “Tornare? Nessuno lo vuole più di me!”. Lo staff medico deve…

L'attaccante nerazzurro non vede l'ora di scendere in campo. Ieri ha svolto l'intera seduta con i suoi compagni

Le telecamere e i fotografi si sono concentrati quasi esclusivamente su di lui durante i quindici minuti di allenamento aperto. Romelu Lukaku scalpita, non vede l'ora di scendere in campo: "Nessuno lo vuole più di me! Quanto può essere forte il desiderio di giocare?", urla Big Rom in campo.