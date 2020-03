Inter, Nainggolan finanzia il riscatto di Barella: si cerca l’intesa con il Cagliari

Inter e Cagliari, dopo gli affari della scorsa estate, sono pronte a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative. Al centro dei discorsi, come un anno fa, Nicolò Barella e Radja Nainggolan: il centrocampista sardo, arrivato a Milano in prestito con obbligo di riscatto, diventerà a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro, mentre il destino del belga è ancora tutto da scrivere. Secondo Tuttosport, i destini dei due potrebbero essere ancora una volta fortemente incrociati:

“Quest’estate andranno versati 25 milioni nelle casse del Cagliari per Nicolò Barella e, viceversa, il Cagliari dovrà risolvere il nodo Nainggolan. L’acquisto di Barella può essere parzialmente bilanciato dalla cifra che il presidente Giulini dovrebbe versare per il Ninja che è a bilancio per 19,5 milioni per l’Inter (cifra non lontana dai 18 milioni spesi dal Cagliari per Nandez nell’ultima estate), operazione che potrebbe partire (ovviamente) soltanto nel caso in cui Nainggolan dovesse ridursi notevolmente l’ingaggio che percepisce in nerazzurro.

Altra via potrebbe essere quella del rinnovo del prestito, trasformandolo in oneroso, con diritto di riscatto però a cifre ancora più abbordabili per il Cagliari che potrebbe così fare del belga una bandiera“.