Nandez, l’agente è a Milano: Inter e Cagliari trattano, ma la distanza rimane

Il centrocampista uruguaiano ha scelto i nerazzurri e spinge per il trasferimento, ma la fumata bianca non arriverà nel weekend

Proseguono i contatti tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez : il centrocampista uruguaiano, primo obiettivo di mercato dei nerazzurri, spinge per trasferirsi a Milano, ma l'accordo tra i due club tarda ad arrivare. Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, l'agente del giocatore è approdato nel capoluogo lombardo per provare a trovare una soluzione e risolvere la questione.

"La giornata di ieri non ha portato ad accelerazioni sull'asse Cagliari-Milano: la distanza sul prestito dell'uruguaiano rimane di 2 milioni (offerta 2, richiesta 4), ma contestualmente ci sono da definire i termini del riscatto e soprattutto la posizione di Nainggolan, con l'entità della buonuscita pagata dall'Inter e del contratto che firmerà in rossoblù. Non siamo alla fumata bianca e non ci arriveremo, a meno di clamorose sorprese, nel week end. Se ne riparlerà la prossima settimana. Nandez, che oggi farà scalo a Milano (ieri in città c'era il suo agente) prima di volare in Sardegna, non è un quinto di destra "puro", ma applicandosi può farlo. Non è la prima scelta ma l'unico, insieme a Bellerin, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto".