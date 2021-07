Inter-Nandez, ormai è solo questione di quando. E un segnale fa ben sperare

I nerazzurri insistono per il centrocampista uruguaiano, ma l'intesa con il Cagliari non è ancora stata trovata

"Il nome in pole position è quello di Nandez, con il Cagliari il dialogo è aperto, ma va trovato un incastro su più fronti. La formula, che l'Inter vede solo in prestito con diritto di riscatto. Il pagamento del prestito, con il club sardo che vorrebbe vedersi corrisposti 5 milioni. E poi la questione Nainggolan, che viaggia parallelamente. La sensazione è che ci voglia ancora qualche giorno per sbloccare la situazione, la chiusura non è ancora questione di ore. Ma un segnale positivo, anche se indiretto, va comunque registrato in ottica nerazzurra. Perché il Cagliari ha mosso qualche passo verso il brasiliano Strefezza della Spal, che il tecnico Leonardo Semplici ha già allenato a Ferrara: caratteristiche diverse rispetto a Nandez, ma posizione in campo simile".