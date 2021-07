GdS – Nandez vuole fermamente l’Inter: i dettagli dell’accordo con l’uruguaiano

Il centrocampista non vede l'ora di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi: c'è già l'accordo sul contratto

Nahitan Nandez scalpita. Il centrocampista uruguaiano, in attesa della fumata bianca tra Inter e Cagliari, ha già un accordo con i nerazzurri. Questa sarà una ulteriore leva nella trattativa, come spiega anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter ha una cartuccia da sparare: ha la ferma volontà di Nahitan di allungare la nobile tradizione uruguaiana a Milano. Anzi, c’è pure un principio di accordo: per la mezzala convertita a esterno, che il Cagliari valuta 30 milioni totali, è un pronto un triennale da 3 a stagione".