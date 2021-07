SI – Nandez si sente un giocatore dell’Inter. Prossimi giorni decisivi?

L'ultimo aggiornamento sulla trattativa tra nerazzurri e sardi alla luce del vertice di oggi in sede

Nahitan Nandez si è promesso all'Inter e attende che i nerazzurri trovino l'accordo col Cagliari per il suo trasferimento. Lo ha ribadito ancora una volta Alfredo Pedullà su Sportitalia: "Si sente virtualmente il nuovo centrocampista dell'Inter. E' rimasto in Uruguay perché il Cagliari gli ha concesso altri due giorni di supplemento e i maliziosi si divertono credendo che questo supplemento possa permettere all'Inter di trovare la quadra. La formula che l'Inter può fare è quella del prestito con diritto. I discorsi andranno avanti: bisognerà capire se il prestito sarà oneroso, quanto eventualmente, e se ci sarà la possibilità di inserire contropartite come Nainggolan e Pinamonti".