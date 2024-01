Napoli-Inter, la moviola di Cesari: “L’arbitro sbaglia su Simeone, Calha e Barella”

Graziano Cesari, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato la direzione di gara di Rapuano in Napoli-Inter di stasera. Queste le sue considerazioni: "Credo non sia assolutamente da ammonizione il primo intervento di Simeone. C'è un aggancio, ma mi sembra un aggancio molto normale in una finale piena di agonismo. Sul pestone ad Acerbi invece l'arbitro non tira immediatamente fuori il giallo, gli arriva il suggerimento del quarto uomo che porta al secondo giallo prima dell'ira di Mazzarri. La gestione della gara non mi è piaciuta assolutamente, non sono d'accordo.