CorSera – Inter, Lautaro? Suning ha solo necessità di spuntare miglior prezzo

Il club nerazzurro sta cercando di resistere agli assalti per l'argentino ma decidono gli Zhang e se decidessero di dare l'ok Marotta ed Ausilio avrebbero le mani legate

L'arrivo di Dzeko tranquillizza solo in parte Inzaghi che ora deve affrontare l'assalto a Lautaro . "Piovono offerte e sono pesanti. L’ansia in casa interista cresce, come si è visto le possibilità di resistere agli affondi sono nulle, c’è solo la necessità di spuntare il miglior prezzo", ha spiegato il giornale. Il suo procuratore ha ribadito che l'argentino vuole restare all'Inter.

L'Atletico Madrid è interessato ma non si è spinto mai oltre i 50 mln. Mentre ieri dall'Inghilterra sono arrivate le voci sul Tottenham pronto a versare nelle casse dell'Inter 70 mln + bonus per l'argentino. Il Corriere della Sera sottolinea che conta più di tutto la volontà di Suning di rientrare dal debito con Oaktree. "La proprietà è molto più intimorita dalle imposizioni del governo cinese che dalle proteste della tifoseria. Se da Nanchino arriva un altro obbligo di vendita Marotta e Ausilio possono protestare, ma non hanno armi per opporsi".