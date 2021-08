EDICOLA / TS: Bufera Inter, brivido Lautaro. Oggi arriva Dzeko

Il giornale sportivo fa riferimento al mercato nerazzurro e alla vittoria nell'amichevole contro il Parma

L'offerta per Lautaro, quindi il calciomercato e il sostituto di Lukaku per l'Inter. Su TuttoSport si parla di Olimpiadi, di Juve e dell'addio di Messi al Barcellona. Ma c'è anche spazio per quanto sta succedendo in casa Inter: "Bufera Inter, brivido Lautaro, c'è il Tottenham. Oggi Dzeko. Arriva il bosniaco. Battuto il Parma in amichevole", si legge sulla squadra nerazzurra.