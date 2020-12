CdS – Inter, ecco il centrocampo titolare. Ma la vera novità è in attacco: “Conte vuole…”

Mercoledì l’Inter si gioca la permanenza in Europa. Logico che, dunque, Antonio Conte, impegnato nelle scelte di formazione anti-Bologna, guardi anche alla sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

E, secondo il Corriere dello Sport, a riposare potrebbe essere addirittura Romelu Lukaku:

“A proposito, è chiaro che quella con gli ucraini resta la gara fondamentale e, dunque, le scelte per questa sera saranno tutte in funzione di quell’appuntamento. Discorso che vale per Barella (…). In mediana, dunque, ci sarà il terzetto Vidal-Brozovic-Gagliardini. La sensazione è che Lukaku non avrebbe assoluta necessità di riposo. Ma, nel suo caso, Conte pare intenzionato a non rischiare. Il belga è troppo importante e, quindi, a meno di sorprese, toccherà ancora a lui partire dalla panchina, come già avvenuto contro il Sassuolo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)