Inter a caccia di continuità, ora Conte vuole accelerare. Ma c’è un inconveniente

Dopo due vittorie assolutamente fondamentali per dare una sterzata a questo inizio di stagione, Antonio Conte e l’Inter vogliono continuità per spiccare definitivamente il volo. A cominciare dalla sfida di oggi a San Siro contro il Bologna di Mihajlovic:

“A caccia di continuità. Reduce da due vittorie consecutive, ora Conte intende accelerare. Prima in campionato e poi in Champions, anche se in Europa c’è il… “piccolo” inconveniente di non essere più padroni del proprio destino“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)