Dal cambio di ruolo al nuovo status nel mondo Inter: l’evoluzione di Calhanoglu

Contro i giallorossi, Inzaghi si era affidato ad Asllani, promettente ma ancora acerbo. Cosa fare contro il Barcellona? Ecco che la mossa Calha, schierato davanti alla difesa, fu azzeccatissima: tre punti d'oro per l'Inter grazie a un gran destro da fuori dell'ex Milan, qualificazione agli ottavi indirizzata (ci sarebbe poi voluto il 3-3 al Camp Nou per completare l'opera) e scoperta di un nuovo Hakan".

"Il Calhanoglu regista ha compiuto un anno, ma sembra passata una vita. Più che di spirito di adattamento, forse, si potrebbe dire che Hakan è fatto per giocare lì, semplicemente bisognava capirlo. Il turco interpreta il ruolo come fanno i grandissimi, tanto da aver convinto l'Inter a privarsi di un totem come Brozovic. [...] un anno dopo, si può dire che la trasformazione di Calha in regista sia definitivamente completata. Siamo in una nuova fase, in cui Hakan oltre che grande centrocampista è pure leader e beniamino dei tifosi".