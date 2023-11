L’Inter ritrova Scamacca: è mancato così poco. Quanto sarebbe servito a Inzaghi?

Il suo impattto all'Atalanta

Il primo bilancio di Scamacca con la maglia dell'Atalanta parla di 4 gol segnati in 7 partite di campionato, mentre in Europa League è ancora a secco dopo 2 apparizioni, entrambe dalla panchina. Nel mezzo anche 3 settimane di stop per un infortunio muscolare, oltre alla gioia per il primo centro con la Nazionale. In Serie A, dopo un rapido apprendistato, si è preso una maglia da titolare al centro dell'attacco orobico, tanto che 4 delle ultime 5 uscite stagionali sono state dal primo minuto. Va però detto che le 4 reti realizzate fin qui sono frutto di 2 doppiette: ciò significa che in 5 delle 7 gare giocate in campionato non ha scritto il suo nome sul tabellino.