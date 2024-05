La domanda che in molti si fanno è: si è sempre detto che Oaktree non voleva ereditare l’Inter in caso di escursione del pegno l’avrebbe venduta subito, sarà così? La risposta arriva direttamente nell'edizione odierna di Tuttosport: "No. Oaktree pare essersi dato un orizzonte di 3-5 anni prima di vendere il club che non significa, ovviamente, che ciò non possa accadere prima: se arriverà un soggetto interessato all’Inter e metterà sul piatto una proposta irrinunciabile, quindi non meno di 1,2 miliardi di euro, la cessione potrebbe avvenire in tempi brevi, ma il mercato internazionale non sembra così caldo in questo momento".