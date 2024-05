Il bond in scadenza nel 2027 - secondo Repubblica - non è una priorità per Oaktree, che dovrà poi decidere se rimborsarlo (così l'Inter risparmierebbe circa 40 mln l'anno di interessi) oppure no. Un bond catalogato come 'ad alto rendimento' nonostante un tasso del 6,75% annuo. "Era elevato al momento della collocazione, oggi non lo è più, rispetto al mercato. Al punto che con il passaggio del 99,6 per cento delle azioni dell’Inter a Oaktree — avvenuto il 21 maggio per la mancata restituzione al fondo da parte di Zhang di un prestito da 275 milioni del 2021 — i sottoscrittori speravano di avere indietro i loro soldi, in base alla clausola di “change of control”. Che per ora non è scattata. Per contratto, ciascun obbligazionista potrebbe riavere il 101 per cento dell’importo dei titoli posseduti, più gli interessi maturati, se entro 90 giorni dal cambio di proprietà si verificassero effetti negativi. Il 24 maggio l’agenzia di rating Fitch ha confermato per il bond la classificazione B+. Non stupisce: uno dei più grandi fondi del mondo offre più garanzie rispetto a un imprenditore indebitato per centinaia di milioni, che non può uscire dal suo Paese", il giudizio di Repubblica.