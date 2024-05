Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, Simone Inzaghi ha preso per la prima volta contatto diretto con la nuova proprietà dell'Inter

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, Simone Inzaghi ha preso per la prima volta contatto diretto con la nuova proprietà dell'Inter, Oaktree. Un incontro che, come scrive la Gazzetta dello Sport, è andato molto bene: