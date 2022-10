Onana: “Vittoria meritata”, Calhanoglu: “Ci siamo parlati, André mi ha detto che dovevo…”

André Onana non nasconde la gioia per la serata speciale che i nerazzurri sono riusciti a regalare a Inzaghi , alla società e ai tifosi presenti a San Siro: "Una vittoria meritata, sono contento. Dedico il clean sheet ai difensori, ai centrocampisti e agli attaccanti. A tutta la squadra".

Hakan Calhanoglu è intervenuto per parlare ai microfoni di Inter TV insieme al compagno Onana: "MVP? Questo premio è per la squadra e per il mister. Abbiamo dimostrato, con un carattere che serviva da tanto tempo. Una partita meritata. Grazie ai nostri compagni che hanno lavorato molto molto bene in fase difensiva. Grazie all'atteggiamento giusto. E grazie ai nostri tifosi che erano insieme a noi e che ci hanno sostenuto. Con Andre ci siamo parlati e lui mi ha detto di calciare sulla destra di Ter Stegen, che era più debole su quel lato. Valgono di più i tre punti del gol. Punti importanti".