Lautaro a Inter TV: “Non potevo non essere in campo oggi. Da qui in avanti le cose…”

Una serata speciale quella dei nerazzurri che conquistano una vittoria fondamentale contro il Barcellona. Ai microfoni di Inter TV Lautaro Martinez ha spiegato cosa ha fatto la differenza stasera: "Serata speciale, sicuramente avevamo bisogno di una vittoria così. Si gode di più per come l'abbiamo costruita. I risultati non stavano arrivando. Oggi avevamo bisogno di questo. Una vittoria in qualsiasi modo e l'abbiamo portata a casa".

"Da qui in avanti cambieranno le cose. Speriamo di ripartire con questo spirito di squadra, con tanto cuore e tanta personalità. Sono contento per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo fatto gol nel momento giusto e abbiamo vinto una partita importante. Come sto? Tutto bene, ero un po' affaticato. Non potevo non essere in campo oggi. In questo momento abbiamo bisogno di tanto cuore e questa è la dimostrazione che voglio vincere e dare una mano ai compagni e a questa gente che ci ha sostenuto anche oggi", ha concluso l'attaccante argentino che stasera ha fatto una grande partita di sacrificio.