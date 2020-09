L’Inter lavora in uscita per poi piazzare i colpi scelti da Conte per rinforzare la squadra. Se per Godin dovrebbero mancare alcuni dettagli per chiudere la cessione al Cagliari, c’è un altro affare che potrebbe chiudersi in tempi brevi.

In uscita l’operazione più semplice sembra essere quella di Asamoah, a cui alla fine potrebbe essere proposta la rescissione del contratto“, rivela La Gazzetta dello Sport