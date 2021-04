Il signor Inter. La firma di Oriali: “Ad Appiano ripete sempre un messaggio indelebile”

Il signor Inter. La definizione della Gazzetta dello Sport calza a pennello a Lele Oriali. Un uomo importantissimo per i colori nerazzurri

Il signor Inter . La definizione della Gazzetta dello Sport calza a pennello a Lele Oriali. L'uomo che parla poco, almeno davanti alle telecamere, che lascia volentieri alla ribalta ad altri. Ma che non fa mai mancare il suo apporto, il suo senso di appartenenza, il suo amore per i colori nerazzurri. E, se sarà scudetto, Oriali avrà certamente avuto un peso specifico altissimo nella grande stagione interista. Scrive la rosea:

"Confidente, riservato, l’uomo del penultimo passaggio: gli assist e i gol, pardon, le copertine le lascia agli altri, ma su questa Inter ha un peso specifico elevatissimo. Se scudetto sarà, sarà anche la vittoria di Lele Oriali, il signor Inter, l’uomo che più di ogni altro dentro la Pinetina è in grado di far passare il seguente messaggio: abbiate cura della maglia che indossate. E lui sì che lo sa: ha fatto il giocatore e il dirigente, ora è esattamente a metà tra le due entità. First team technical manager, questa la dicitura esatta. In soldoni? Tanta della serenità che ha accompagnato questa stagione nerazzurra si deve a lui".