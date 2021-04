Scudetto e… Florenzi. Conte lo vuole a Milano: “Doppia mossa concreta Inter”

Già in passato, il nome di Alessandro Florenzi è stato più volte accostato all'Inter. Ora Antonio Conte lo vorrebbe a Milano

Il pallino, come scrive la Gazzetta dello Sport, è nelle mani del Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Ma, secondo la rosea, fin qui non sarebbero arrivati segnali in tal senso. Ecco che allora l'Inter è tornata a pensarci con forza:

"Florenzi è di nuovo nell’orbita Inter. Per ora, necessariamente in maniera timida. Il motivo è chiaro: il pallino è nelle mani del Psg, che ha un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Ma al momento non ci sono segnali che il club francese voglia esercitare l’opzione: non li ha ricevuti il giocatore e neanche la Roma. Una telefonata – due, per la verità – sarebbero già partite, per capire lo stato dell’arte e sondare il terreno".