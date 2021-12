Il padre di Vanheusden: “Forse tornerà all’Inter o in Belgio se non gioca. Per lui…”

Johan Vanheusden, padre di Zinho, ha parlato della situazione del difensore di proprietà del club nerazzurro

Zinho Vanheusden ha iniziato la stagione partendo sempre titolare, poi è andato in panchina e poi è arrivato un infortunio muscolare che ha significato un mese fuori. Con Andriy Shevchenko in panchina, nelle ultime tre partite di campionato, il difensore di proprietà dell'Inter è partito titolare due volte e sembra stia ritrovando continuità.

Johan Vanheusden, padre di Zinho, ha parlato della situazione del giocatore: "Forse tornerà all'Inter, forse si potrebbe parlare di un ritorno in Belgio se non gioca le prossime partite. Per ora dobbiamo stare tranquilli. Perché per lui questa è una stagione di apprendimento e di adattamento alla Serie A. Ha già avuto l'opportunità di giocare alcuni big match contro Inter e Napoli. Si tratta di adattarsi alla Serie A che è un livello diverso rispetto al campionato belga".