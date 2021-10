Inter, in difesa fiducia nella linea verde: occhi puntati su Vanheusden e Pirola

I due giovani di proprietà del club nerazzurro verranno monitorati con grande attenzione durante la stagione

La prossima estate potrebbe esserci un processo di ringiovanimento per quanto riguarda la difesa dell'Inter: D'Ambrosio (33 anni), Ranocchia (33) e Kolarov (36) sono tutti in scadenza di contratto, e al momento non è stato affrontato alcun discorso riguardante il rinnovo. Per sostituirli, secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra potrebbe puntare con decisione sulla linea verde, riportando alla base due giovani attualmente in prestito: Zinho Vanheusden e Lorenzo Pirola.