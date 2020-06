Palmeri: “Pjanic per Arthur, valutazioni fuori dal mondo. Guarda caso proprio le cifre che…”

AAA plusvalenze cercasi. Juventus e Barcellona hanno messo in piedi un affare per cercare di sistemare i propri conti e i propri bilanci. Arthur in bianconero, Pjanic e soldi ai catalani.

Tancredi Palmeri, su Tmw, commenta le valutazioni date ai due giocatori.

“Ma perché questa pressione delle due squadre? Perché il Barça se ne vuole sbarazzare, avendo lui 23 anni ed essendo già così decisivo? E perché al Barcellona andrebbe bene rimpiazzarlo con Pjanic, che ha ben sette anni in più e non ha sicuramente un migliore rendimento?

E soprattutto: perché quelle valutazioni così strane? Ovvero, Arthur valutato 80 milioni (molto alta, ma forse solo una ventina distante dal suo reale valore) e Pjanic valutato 70 (totalmente fuori dal mondo, ben più del doppio del suo reale valore di mercato).

La realtà dei fatti è presto detta: la Juventus ha bisogno letteralmente di scrivere quei 70 milioni a bilancio, ne ha bisogno per il bilancio del 30 giugno, e per i contraccolpi sugli azionisti in Borsa. Ma, guarda caso, anche il Barcellona ha giusto giusto bisogno di 80 milioni da scrivere a bilancio entro quella data.

Occhio ai dettagli: il Barça non è in Borsa a differenza della Juve, teoricamente avrebbe più mano libera, ma non è esattamente così. Perché una regola dello statuto del club prevede che quando si va oltre una certa perdita economica a bilancio, i soci hanno il diritto di presentare una sorta di mozione di sfiducia nei confronti della dirigenza. Un vero terremoto nel club che si prepara comunque alle prossime elezioni. E indovina indovinello: qual è la cifra di cui la dirigenza del Barcellona ha bisogno per evitare quella mozione? Esatto, proprio 80 milioni (virtuali pure vanno bene)…

Per questo la pressione tout court che Juve e Barça stanno facendo su Arthur, anche grazie al supporto dei media, è senza quartiere. Lui vuole vincere in Catalogna. Vedremo se saprà resistere altri sette giorni”