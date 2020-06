Juventus, Paratici: “Scambio Pjanic-Arthur? Abbiamo parlato col Barça, l’accordo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Bologna-Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato così della trattativa con il Barcellona per un eventuale scambio tra Pjanic e Arthur:

“Abbiamo parlato con il Barcellona frequentemente, in questo momento tutt’e due le squadre stanno giocando partite importanti, quindi abbiamo preferito bypassare questo periodo. Non è una questione del 30 di giugno, prima o dopo, ma di accordo tra le parti, convinzione di entrambi i giocatori. Quindi non è una questione di date”.