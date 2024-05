Paolillo: “Inter-Oaktree? È positivo, vi spiego. Marotta presidente? Può far tutto”

“Siamo obiettivi, si spera. Da un punto di vista di finanza per l’Inter è una cosa positiva. Oggi come oggi la società è indebitata ad un livello molto critica e in affanno. Indubbiamente, pur non conoscendo tutti i dettagli, pensavo che Zhang non potesse durare a lungo. Io faccio un ragionamento molto semplice: Oaktree è un fondo serio e gestito da grandi professionisti. Proprio per questo investono su un oggetto che può prendere valore nel breve periodo e può diventare un qualcosa da rivendere facendo più soldi. L’unica cosa è che un tifoso spera di avere una società molto tempo ma con un fondo il periodo lungo è massimo 5 anni”.