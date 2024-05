1 Qual è il rapporto fra Suning e Oaktree?

Nel maggio del 2021, in piena crisi pandemica, Great Horizon, la cassaforte lussemburghese tramite cui Suning controlla l’inter, ha ottenuto un prestito triennale da 275 milioni al 12% di interesse annuo dal fondo statunitense Oaktree.

2 Perché si parla di una nuova proprietà?

Il finanziamento prevede come garanzia le quote del club: in caso di mancato rimborso entro martedì 21 maggio, il fondo californiano ha diritto di escutere il pegno sulle azioni dell’inter e così diventarne proprietario. Zhang ha ancora 48 ore per trovare i 375 milioni necessari a restituire il dovuto e tenersi l’inter. Oppure per ottenere un’estensione della scadenza del debito da parte di Oaktree.

3 Cosa c’entra Pimco?

Steven Zhang ha trattato con un altro fondo, Pimco, un nuovo prestito da 430 milioni che gli avrebbe consentito di rimborsare Oaktree e mantenere la proprietà dell’inter. Il negoziato pare però fallito. Secondo Zhang, la colpa è di Oaktree che ha fatto valere alcune clausole sulla vendita dell’inter, contenute nell’accordo del 2021, per bloccare il rifinanziamento. Secondo Oaktree, il rimborso non è mai arrivato e, in ogni caso, il fondo si è limitato a far rispettare il contratto.

4 Zhang perderebbe tutto?

Il contratto con Oaktree prevede che, in caso di escussione, il fondo dovrà versare a Suning la differenza fra il valore di mercato dell’inter e i 375 milioni dovuti a Oaktree. Quindi, il gruppo cinese potrebbe ottenere un «indennizzo», la cui entità dipenderà dalle stime di un esperto che terrà conto anche dei debiti che pendono sul club, fra cui un’obbligazione da 415 milioni in scadenza nel 2027.

5 L’inter rischia qualcosa?

No, lo scontro fra Zhang e Oaktree riguarda solo la proprietà dell’inter e non coinvolge il club. La stabilità finanziaria della società non è quindi in discussione. Quanto alle scelte manageriali e sportive, Oaktree pare intenzionata a proseguire in continuità.

6 Chi è Oaktree?

Oaktree è un fondo attivo nel credito, nell’acquisto e rivendita di aziende e nel settore immobiliare. Fondato nel 1995, ha sede a Los Angeles, in California, ed è controllato dal colosso canadese Brookfield. Gestisce un patrimonio di 192 miliardi di dollari per conto di grandi investitori come fondi pensione, aziende e fondi sovrani.