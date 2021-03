Parma-Inter, una sola variazione. E Conte intanto spera in “un nuovo acquisto”

Queste le scelte di Antonio Conte in vista di Parma-Inter: il tecnico nerazzurro spera ancora in "un nuovo acquisto"

Archiviata la netta vittoria sul Genoa, ora la testa dell'Inter è tutta sulla gara di giovedì sera. I nerazzurri saranno infatti ospiti del Parma al Tardini, campo storicamente ostico. Queste le scelte di Antonio Conte secondo Tuttosport: "Giovedì, almeno stante le parole di Conte, si andrà avanti sullo spartito visto nelle ultime giornate: la squadra va come un treno in corsa e toccare un ingranaggio perfetto potrebbe rivelarsi dannoso. Unica variazione sul tema, oltre al ritorno di Achraf Hakimi tra i titolari scontata la giornata di squalifica, dovrebbe essere (a meno di contrattempi) la convocazione di Stefano Sensi che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Nonostante tutte le precauzioni del caso, anche lui può essere un “nuovo acquisto” in vista della volata finale".