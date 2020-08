Adani: “Godin mi ricorda un mio ex compagno all’Inter, zitto e serio. E Skriniar ora deve…”

Esempio quotidiano di comportamento per tutti. Gli vogliono bene tutti, non è mai arrabbiato, ha sempre una faccia distesa e serena. Così a Skysport descrivono Godin. Le parole nel post partita contro il Bayer hanno colpito tutti. Stagione difficile per lui ma si è messo in discussione e si è guadagnato il suo spazio. Dal suo modo di fare ha tratto benefici anche Bastoni che è stato lanciato da Conte tra i titolari.

“Potrebbero far bene a Skriniar quelle parole. Lui da giocatore di punta è ora riserva. Deve comunque dare il suo apporto con parole, abbracci, sorrisi. Io avevo un ex compagno all’Inter, Gamarra, era una stella in Paraguay. Ma andava in tribuna, sempre zitto e serio. Come ha fatto Godin”, ha sottolineato Lele Adani.

(Fonte: Skysport)