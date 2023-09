Inter, Pavard freme per il debutto: ma non sarà nel derby. A breve il momento di Frattesi

"Di sicuro, a gara in corso ci sarà spazio per Davide Frattesi e Carlos Augusto, due dalla gamba potente e il gol nel sangue. Frattesi sta studiando da Barella ad Appiano Gentile e in questi giorni anche a Coverciano: come accadde a Nicolò al suo primo anno, dovrà attendere l’inizio della Champions e delle tre gare a settimana per cominciare a trovare spazio dall’inizio e provare a imporsi. Normale apprendistato, per un futuro che tutti si aspettano possa essere da protagonista: col Milan a San Siro ha già segnato nella scorsa stagione col Sassuolo (2-5), farlo nel derby, ovviamente, avrebbe tutto un altro valore", aggiunge Gazzetta.