Intervenuto ai microfoni della Rai dopo il KO contro il Sassuolo in quel di Reggio Emilia, il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha commentato così anche in vista della prossima stagione nella quale la compagine nerazzurra ha tutta la volontà di riconfermarsi ai vertici del calcio italiano e di provare a dire la propria anche in Europa: