"Su questo tema, è emblematico il caso, o meglio il rebus, di Arna. Il tecnico nel post-Sassuolo ha detto che la prossima stagione terrebbe volentieri tutti, austriaco compreso, ma nella realtà la cessione di Marko sarebbe gradita a molti. Far partire Arnautovic significherebbe avere spazio per aggiungere una quarta punta più... performante. E per seguire questo progetto, ecco due strade (per ora) ben tracciate: in caso di investimento più robusto, da finanziare sempre col tesoretto delle varie cessioni, il preferito resta sempre l’islandese-genoano Albert Gudmundsson. L’attaccante venuto dai ghiacci si è promesso all’Inter e aspetterà i nerazzurri finché possibile".

"Se, invece, la spesa dovrà essere meno alta, si esplorerà il variegato mondo delle punte giovani in giro per l’Europa. Anche in questo caso, con una preferenza marcata: George Ilenikhena, quasi 18enne francese dell’Anversa, piace tantissimo, ma il problema è che piace pure alle big di Premier. Tradotto, la strada per il baby fenomeno è decisamente in salita. In più, l’eventuale quinta punta non potrà che essere un giovane di casa per ragioni di lista. In qualunque caso, però, per aggiungere una pedina là davanti serve necessariamente l’uscita di Arna: l’Inter cercherà compratori in Europa, ma pure in Arabia. A 35 anni e con un solo anno di contratto, non costerebbe più di 5 milioncini", scrive Gazzetta.