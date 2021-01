Pedullà – Inter, ecco la verità su Caicedo. Piace Paredes ma Pochettino frena. Eriksen-PSG…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il mercato dell’Inter è fermo e lo sarà fino a che non cambierà qualche condizione particolare. Paredes è un giocatore che potrebbe piacere all’Inter ma, al momento, Pochettino non ha aperto alla cessione e il PSG, allo stesso modo, non ha aperto ad Eriksen.

La situazione rischia di essere in fase di stallo fino agli ultimi giorni di mercato. Le parole di Conte sembrano ammettere che non ci siano margini e, secondo Pedullà, sarà così almeno in tempi stretti ma qualcosa potrebbe anche cambiare.

Pedullà, poi, ha smentito categoricamente la pista Caicedo per l’Inter: l’attaccante della Lazio non è mai interessato ai nerazzurri, né i biancocelesti hanno mai pensato di cederlo.