Biasin: “Gomez, poche speranze di vederlo all’Inter. Eriksen, moltissime possibilità che resti”

Fabrizio Biasin, in un’intervista per calcomercato.it, ha parlato del mercato dell’Inter e ha sottolineato che Eriksen potrebbe rimanere a Milano: «Sul danese dico che ci sono tantissime possibilità che rimanga a gennaio perché nessuno ha i soldi per portarlo via, al limite va in prestito. Gomez? Percassi giustamente, e sottolineo giustamente, vuole qualcosa come 10 milioni. Credo che in questo momento ci siano poche speranze di vederlo all’Inter o altrove, ma aspettiamo, secondo me alla fine una soluzione si trova».

(Fonte: calciomercato.it)