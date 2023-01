Mercato, Pedullà svela: “Il pallino dell’Inter e di Inzaghi ha un nome e un cognome”

Così il giornalista: "Facciamo un esempio: se l’Inter avesse un tesoretto, lo investirebbe per un centrocampista di grande fisicità"

E' Franck Kessie l'obiettivo numero uno di mercato dell'Inter in questa sessione invernale. A confermarlo è Alfredo Pedullà , esperto di mercato, che sul suo sito ha spiegato la situazione intorno all'ivoriano e al possibile scambio con Marcelo Brozovic: "Facciamo un esempio: se l’Inter avesse un tesoretto, lo investirebbe per un centrocampista di grande fisicità. Nome e cognome: Franck Kessie.

Il più ricercato, anche nelle precedenti gestioni tecniche, per esempio era una pallino di Antonio Conte. Lo è di Simone Inzaghi e dell’attuale dirigenza. Ma siccome il tesoretto non c’è, bisogna aspettare e capire quali margini possano esserci per il famoso scambio con Brozovic"