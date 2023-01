Romano: “Inter vuole un Kessie, pronto anche un altro nome. Scambio con Brozovic si fa se…”

La priorità di Brozovic è restare all'Inter, attualmente non sta parlando col Barcellona. Dipende dai catalani e Xavi: al momento non c'è il via libera di Xavi per lasciar andare Kessie. E' un'idea, non ancora una trattativa avanzata: ci vuole tempo, probabilmente sapremo qualcosa nei prossimi giorni. L'Inter sta pensando di prendere un calciatore fisico: ecco perché Kessie è sulla lista. I nerazzurri lo volevano già quando era all'Atalanta, prima che andasse al Milan: è sempre stato tra i preferiti di Ausilio. Ora vogliono un centrocampista fisico, un altro nome che vogliono è Yunus Musah: lo apprezzano molto, ma non è in vendita a gennaio. L'Inter però vuole quel tipo di giocatori, vedremo se sacrificare Brozovic, nel caso, sarà la scelta giusta".