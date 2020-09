Brozovic-Perisic, pacchetto da 50 milioni: l’Inter chiama il Bayern Monaco e sogna… Kanté

Ivan Perisic e Marcelo Brozovic potrebbero nuovamente tornare a condividere lo spogliatoio dopo un solo anno di lontananza: i due croati, compagni di squadra fino alla scorsa stagione all’Inter, si sono ritrovati per gli impegni della Croazia, ma il mercato potrebbe riservar loro un futuro comune, con il Bayern Monaco che potrebbe riscattare l’esterno e accogliere il centrocampista. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, i due potrebbero anche rimanere a Milano:

“Di nuovo insieme, ma dove? Ancora all’Inter, o al Bayern? […] Il segnale è che la coppia, effettivamente, desideri tornare a frequentare lo stesso spogliatoio anche in una squadra di club. E le possibilità che possa accadere davvero non mancano, ma si dividono appunto su un doppio scenario. Il primo prevede che il Bayern, oltre a trattenere Perisic, porti in Baviera anche Brozovic. Il secondo, invece, sarebbe la conseguenza di non riuscire a vendere né uno né l’altro, e quindi entrambi si ritroverebbero a disposizione di Conte“.

PACCHETTO – “L’Inter spinge per il primo scenario. Dovendo vendere prima di comprare, cedere il tandem al Bayern riaccenderebbe il mercato in entrata, aprendo la possibilità di dare l’assalto a Kanté, ovvero l’oggetto dei desideri di Conte. […] Che il club bavarese voglia tenersi ancora Perisic si può dare per assodato. L’ottima Final Eight di Champions ha sciolto le riserve, tanto che nei giorni scorsi è stato effettuato un primo sondaggio, offrendo al club nerazzurro 12 milioni per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno. Si tratta di 8 milioni in meno rispetto alla cifra prevista dal diritto di riscatto, scaduto a metà maggio. L’Inter ha declinato, ma non ha chiuso la porta. Serve un rilancio. E chissà che l’eventualità di mettere insieme un pacchetto formato proprio da Perisic e Brozovic non possa essere la chiave per sbloccare la situazione, soprattutto se Rummenigge fosse disposto a mettere sul tavolo una cinquantina di milioni“.