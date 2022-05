Perisic certifica l’addio all’Inter: i motivi. Un segnale di rottura già c’era

L'esterno croato ha pubblicamente confermato al termine della partita il mancato accordo per il rinnovo del contratto

Eroe della finale di Coppa Italia con una doppietta pesantissima e, più in generale, protagonista assoluto della stagione dell'Inter: ancora una volta Ivan Perisic è stato decisivo per le sorti nerazzurre. Le sue parole a fine partita, tuttavia, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, uno squarcio sulla tela di una serata di festa: l'esterno croato lascerà Milano, l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è stato trovato. Il Corriere della Sera spiega come si sia arrivati a questo punto: "L'eroe della festa spegne la luce e lascia tutti di sasso. Nel giorno del trionfo scoppia il caso. Ivan Perisic, due gol e una Coppa Italia nel suo segno, dà di fatto l'addio all'Inter. Il centrocampista croato, in scadenza a fine stagione e una trattativa mai iniziata per davvero, mette il parola fine alla sua avventura nerazzurra dopo cinque stagioni.[...] Una chiusura netta che non lascia spazio a ripensamenti. Perisic, 33 anni, di gran lunga il migliore della stagione, il prossimo anno non ci sarà".