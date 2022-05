Perisic: “Ci abbiamo sempre creduto. Mi sento leader. Futuro? Non si aspetta…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus

Al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus, Ivan Perisic ha commentato la gara ai microfoni di Canale 5. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Abbiamo sempre creduto, sia quando vincevamo che quando perdevamo. Abbiamo perso la testa per 10-15 minuti, ma abbiamo reagito bene e la vittoria è meritata. Io leader? Sì, sempre, Quando la squadra è così è più facile essere leader. Ci sono ancora due finali, dobbiamo dare tutto e aspettare perché nel calcio tutto è possibile. Futuro? Non lo so ancora. Non si aspetta l'ultimo momento per trattare con i giocatori importanti".