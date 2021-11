Perisic, l’Inter medita la mossa per convincerlo: “Sarebbe un delitto se…”

Perisic è tornato ad essere un giocatore cardine all'Inter: un momento d’oro che, in casa nerazzurra, ha indotto più di una riflessione

Ivan Perisic, già sotto la guida di Antonio Conte, dopo qualche mese di adattamento, è tornato ad essere un giocatore cardine per l'Inter. Ora con Inzaghi sta confermando questo status, dimostrandosi uno dei migliori giocatori dell'organico. Resta però in ballo, come scrive il Corriere dello Sport, la questione futuro: "Un momento d’oro che, in casa nerazzurra, ha indotto più di una riflessione. La scorsa estate, infatti, c’era stato qualche abboccamento con il croato per discutere del rinnovo, visto che ha il contratto in scadenza a fine stagione.