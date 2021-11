Inter-Perisic, cambia tutto: “Un accordo verrebbe siglato immediatamente se…”

Pensare di salutare il croato a giugno prossimo, quando scadrà il suo attuale contratto, è un’ipotesi che non convince più l’Inter come fino a pochi mesi fa

Tra i calciatori in rosa all'Inter che andranno in scadenza a giugno 2022 figura anche Ivan Perisic , una delle colonne portanti dell'undici di Simone Inzaghi. E se fino a qualche tempo fa il suo addio sembrava essere scontato, ora può davvero cambiare tutto. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport : "Pensare di salutare il croato a giugno prossimo, quando scadrà il suo attuale contratto, è un’ipotesi che non convince più l’Inter come fino a pochi mesi fa.

Ma al momento non c’è una trattativa vera e propria, le parti non si sono ancora incontrate per avviare il discorso. Uno stallo che, ad ogni modo, non pare turbare affatto il croato, concentrato e tirato a lucido come negli anni migliori, vale a dire i primi quattro in nerazzurro prima della parentesi in prestito a Monaco", scrive il quotidiano.