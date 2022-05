Repubblica: “Juve, Allegri stravede per Perisic: ma Ivan ha pretese fuori budget”

L'alternativa di Di Maria sarebbe Perisic, che ha però ha pretese fuori budget. Ma Allegri stravede per il croato

E' cambiata la strategia della Juventus sul mercato: i bianconeri, sotto indicazione di Massimiliano Allegri, vogliono infatti puntare su calciatori già pronti e già capaci di vincere. Ecco perché, come scrive Repubblica, per la fascia gli obiettivi sono chiari: "Di Maria andrebbe benone, anche se ha ormai 34 anni e a Parigi è scivolato in secondo piano. Si è proposto lui: vorrebbe venire un anno e poi chiudere la carriera in Argentina. La Juve gli ha mostrato disponibilità, ma i vantaggi del decreto crescita scattano dalla seconda stagione. L'alternativa nel ruolo sarebbe Perisic, che ha però ha pretese fuori budget. Ma Allegri stravede per il croato".