Perisic, il retroscena: “Deluso dal Bayern. Tornò ad Appiano e disse a Conte che…”

È servito qualche mese di rodaggio, poi il croato è sbocciato, rivelando doti uniche e irrinunciabili

E' Ivan Perisic l'uomo del momento in casa Inter. L'esterno del croato continua a stupire con prestazioni eccellenti confermandosi una colonna imprescindibile per questa squadra. E c'è un retroscena raccontato da Calciomercato.com sul suo ritorno ad Appiano dopo il Bayern Monaco: "Le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa quando il calciatore è tornato dal prestito al Bayern, anche un po’ deluso, visto che i tedeschi gli avevano promesso di trattenerlo per poi tradire la sua fiducia rispedendolo a Milano dopo il Triplete.