Inter-Perisic, Marotta ha pronta la mossa: “E c’è una confessione mai confermata”

Ivan Perisic è stato uno dei protagonisti della grande vittoria di ieri sera: quale futuro per l'esterno croato?

Grande merito per la vittoria dell'Inter di ieri sera va dato ad Ivan Perisic, autore di una partita assolutamente straordinaria. L'esterno croato, che continua a crescere a livello fisico e mentale, è però in scadenza il prossimo giugno: qual è la posizione dell'Inter in merito? Spiega Repubblica: "L'amministratore delegato dell'area sport Beppe Marotta prima della partita di Champions che ha portato alla qualificazione agli ottavi ha rassicurato i tifosi sui rinnovi in vista, ma per Ivan la pratica sembra più complessa che per Marcelo.