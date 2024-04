Pistocchi: “Barare? Inter e Sacchi devono andare per vie legali. A tutto c’è un limite”

Su X, il noto giornalista Maurizio Pistocchi torna sulle presunte dichiarazioni di Arrigo Sacchi sull'Inter dei giorni scorsi. Ecco il suo pensiero in merito: "Ieri decine di fonti hanno riportato una affermazione molto forte “L’Inter bara” attribuendola ad A. Sacchi che oggi ha assicurato di non averla mai fatta. Nella registrazione video, in effetti, Sacchi si riferisce in modo generico ad un episodio legato al suo primo periodo in rossonero. Se fossi nei panni di Arrigo, e anche dell’Inter, vorrei e pretenderei che venisse accertata la verità, e nel caso avessi ragione adirei le vie legali nei confronti di chi ha diffuso questa affermazione. A tutto c’è un limite", le sue parole.