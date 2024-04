Se parte Dumfries

Più che l’attualità, però, viale Liberazione deve stabilire il futuro di Dumfries. A gennaio, per la corsia destra (dove peraltro non ha ancora giocato in gare ufficiali…), è arrivato Buchanan. Si è trattato di un acquisto anticipato, legato al lungo stop di Cuadrado. Ma l’idea di Marotta e Ausilio era comunque quella di portare il canadese alla Pinetina come sostituto dell’olandese. Il dubbio è se, nell’ottica di una stagione lunghissima e pesante come la prossima, per quella fascia possa bastare il tandem Buchanan-Darmian, oppure se, con Dumfries in uscita, occorra comunque un rinforzo. Non è un interrogativo di poco conto. Perché, dovendo affrontare un mercato che dovrà chiudersi a saldo zero, è necessario cedere qualcuno per mettere insieme le risorse necessarie per i rinforzi. In questo senso, l’olandese potrebbe garantire un importante incasso, magari mettendosi adeguatamente in vetrina durante gli Europei. Il problema è che, qualora parte di quel tesoretto dovesse essere investito per un nuovo esterno, finirebbero per ridursi i benefici per il mercato in entrata. E, avendo messo nel mirino profili come quelli di Buongiorno e di Gudmundsson (giusto per citare i primi obiettivi per difesa e attacco), è ovvio che il club nerazzurro ha la necessità di sfruttare al massimo ogni centesimo o quasi.