MD – Pjanic, Barcellona disposto a liberarlo gratis: occasione a zero per l’Inter

Il centrocampista bosniaco non rientra nei piani di Ronald Koeman: il club blaugrana lo mette alla porta, sarà addio

Prosegue la campagna di abbattimenti dei costi a Barcellona: gli obiettivi sono quelli di rientrare nei parametri finanziari richiesti dalla Liga e di trovare le risorse necessarie per rinnovare il contratto di Lionel Messi. Per farlo la dirigenza blaugrana sta provvedendo a liberarsi di tutti quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Ronald Koeman: tra questi, secondo il Mundo Deportivo, ci sono anche elementi del calibro di Samuel Umtiti e Miralem Pjanic . Nella mail ricevuta dal club martedì i due sono stati informati della possibililtà di rescissione del contratto.

Il centrocampista bosniaco, arrivato in Spagna la scorsa estate dalla Juventus, ha ancora un valore a bilancio di 45 milioni di euro: una perdita importante per il Barcellona, che verrebbe però ammortizzata dal risparmio sull'ingaggio (8 milioni netti a stagione per tre anni). Pjanic, prima di accettare la rescissione, preferisce aspettare e vedere se arrivano offerte di acquisto (o anche di prestito), essendo arrivato al Camp Nou solamente un anno fa: Inter e Juventus rimangono interessate, così come il Paris Saint-Germain. Possibile, in caso di trasferimento a zero, che il giocatore possa richiedere alla sua nuova squadra un bonus alla firma.