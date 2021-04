PODCAST – The Day After: Mari e Montopoli commentano Inter-Sassuolo, Lukaku e quel post sibillino

Consueto appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "The Day After". Sotto la lente d'ingrandimento il post Inter-Sassuolo e non solo. Tutti i temi di giornata ripercorsi da Giovanni Montopoli e Daniele Mari

Redazione1908

Nuovo appuntamento con "The Day After" podcast a cura di FcInter1908.it dove Giovanni Montopoli e Daniele Mari ripercorrono la gara tra Inter e Sassuolo, recupero della 28a giornata di campionato, che ha visto i nerazzurri superare la formazione di De Zerbi per 2 a 1 trascinati dai gol di Lukaku e Lautaro.

Prestazione, quella di ieri, che ha fatto storcere il naso non solo ai tanti addetti ai lavori ma anche a qualche tifoso nerazzurro. "Non abbiamo paura di sporcarci le mani" il commento di Antonio Conte nel post partita, un commento che trova piena realizzazione nella classifica attuale che vede l'Inter al comando con 11 punti di vantaggio sul Milan e 12 sulla Juventus.

C'è chi spiega e c'è chi esulta. Siamo dalla parte di chi esulta, perchè chi spiega generalmente è quello che ha perso. Il post partita è stato analizzato dall'account social del Sassuolo con poco garbo, ne parleremo nel podcast come parleremo anche di chi ancora cerca escamotage per mettere sul banco degli imputati Romelu Lukaku, 21 gol in stagione.