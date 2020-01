Matteo Politano torna a Milano: l’attaccante nerazzurro, dopo la rottura delle trattative per lo scambio con Spinazzola, ha lasciato in serata Roma. In tarda serata, quindi, Politano sarà nuovamente nel capolouogo lombardo e da domani si metterà a disposizione di Antonio Conte. Per lui, però, il futuro resta in bilico. Il giocatore resta in uscita.

(video Tuttomercatoweb)